К встрече нового года готовы. Несмотря на то, что до Нового года еще больше месяца, жители Кудымкара уже готовятся к его встрече. Так, горожанка Римма Калинина связала уже не один десяток символов нового 2018 года.

Лöсьöтчам виль год кежö. Год помассьö и кöть виль годся вежалуннэз дынöдз эшö не матын, эмöсь отир, кöдна лöсьöтчöны ни ны кежö. Карись олiсь Рима Калинина онiсянь ни лöсьöтчö локтан праздниккез кежö. Быд лун кужись киэза мортлöн петöны поннэс то куима, то вита. И быд чача öтамöд вылö оз вачкисьлы.

Планнэзын инькалöн гöрдззыны не öтiк сотня. Эд талуння лун вылö инька козьналiс ни матiсь отирлö куимдас мымда орсан. Быд мортлö ас киэзöн керöм этшöм козиныс лоö сьöлöмви. А медбы быд лунся удж эз ло гажтöмöн, сiя кучисис виль торрез бердö. Сiя радейтö серöтны картинаэз. Уджжез уна. Локтан годлöн символ ем увтiсь петiс медодззаись.

Римма Фёдоровна содтö, мый быд чачаö сiя кольö аслас киэзлiсь шонытсö, кöдi сiдз жö козьналö öтлаын. Сiя веритö, мый этшöм символлэз ваясö отирлö шуд.