Пловцы Кудымкара приняли участие в международных соревнованиях

Кудымкарские пловцы приняли участие в международных соревнованиях.

Кудымкарись плавательнöй бассейн участвуйтiс международнöй соревнованнеэзын. Кудымкарись первуись петкöтiс ассис воспитанникöс международнöй уровеня вермасьöм вылö. Ноябрь нельöт-витöт луннэзö Брестын чулалiсö челядь понда паськыт соревнованнеэз, кöдна вылын Кудымкарлiсь ним дорйис Кирилл Зубов. Том спортсмен и сылöн тренер уджалiсö результат вылö. Международнöй соревнованнеэзлöн заплыввезын участвуйтiсо кыкьямыссё спортсмен. Кирилл уйис брасöн витдас и кык сё метра. 100 метра кузя дистанция вылын сiя подтвердитiс первöй юношескöй разряд.