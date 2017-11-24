Пловцы Кудымкара приняли участие в международных соревнованиях
Кудымкарские пловцы приняли участие в международных соревнованиях.
Кудымкарись плавательнöй бассейн участвуйтiс международнöй соревнованнеэзын. Кудымкарись первуись петкöтiс ассис воспитанникöс международнöй уровеня вермасьöм вылö. Ноябрь нельöт-витöт луннэзö Брестын чулалiсö челядь понда паськыт соревнованнеэз, кöдна вылын Кудымкарлiсь ним дорйис Кирилл Зубов. Том спортсмен и сылöн тренер уджалiсö результат вылö. Международнöй соревнованнеэзлöн заплыввезын участвуйтiсо кыкьямыссё спортсмен. Кирилл уйис брасöн витдас и кык сё метра. 100 метра кузя дистанция вылын сiя подтвердитiс первöй юношескöй разряд.
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