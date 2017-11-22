Как школьники осваивали азы журналистики

Каникулы с пользой. В дни осенних каникул на базе ДЮЦ «Радуга» открылась площадка, на которой учащиеся школ города осваивали азы журналистики.

Шоччисьны пользаöн. Кудымкарын велöтчиссезлöн пондöтчисö каникуллэз и унаэз ны коласiсь чулöтöны этö кадсö площадка вылын, кöда оссис «Радуга» нима челядьлöн центрын. Татöн уджалö лагерь и журналистикалöн школа, удж мунö быдкодь направленнеэз сьöртi. Эта кадö школьнöй активись челядь зорöтöны творческöй кужöммез и пешлöны асьнысö журналистикаын.

Дженты кад коста челядь думайтiсö сюжет и лöсьöтiсö сылiсь структура. Кошшыны актуальнöй темаэз и керны интереснöй материаллэз гленитчис быдонныслö. И этö только первöй кужöммез, неделя коста велöтчиссез велаласö унаö, кыдз и арся площадка вылiсь мöдiк челядь, кöдна чулöтöны каникуллэз «Радугаын».

Уджалöны челядькöт дополнительнöй образованне сьöртi педагоггез, мастеррез. Ремесло пиэз бöрйöны асланыс желанне сьöртi. Симöтiсь бытшöмсö велöтö керны Валентина Петухова. Челядь уджалöны быдкодь техникаын и мастеритöны сiйö, мый гленитчö, öткоста татöн керöны сразу неöтiк ыджыт удж, пуись и банiсь. Результатын шогмöны виль, басöк экспозицияэз. Сетны уджавны прос кадö сiйöн, мый кöсйöны асьныс челядь и лоö шоччисян площадкаэзлöн могöн. Педагоггез лыддьöны, что и неделя тырмас сы понда, медбы шоччисьöм чулалiс пользаöн.