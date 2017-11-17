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В здравоохранении Коми-Пермяцкого округа начинаются новые реформы

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поликлиника

В Кудымкаре вот-вот должны начать строить новый хирургический корпус и объединить друг с другом несколько больниц. Об этом заявили в краевом Министерстве здравоохранения. Главная цель таких реформ – уменьшить очереди пациентов и увеличить зарплаты врачам.

Пенсионерка Раиса Хромцова, чтобы попасть к нужному специалисту в Кудымкарской поликлинике, привыкла записываться заранее, ведь время приема врачей порой заполнено на неделю вперед.

Раиса Хромцова, жительница г. Кудымкара: "Бывает 5, 6, 8 дней там ждешь. И то там спрашивают, устроит вас вот это".

Об этих и других проблемах пациенты рассказали главе Министерства здравоохранения Пермского края. В ответ он заверил, что ждать улучшений осталось недолго. В округе уже запущен проект «Новая поликлиника», который позволит сократить время ожидания на прием к врачу.

пациенты

Также в Кудымкаре планируется начать строительство хирургического корпуса. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации, здание будет расположено на территории окружной больницы. В круглосуточном стационаре, рассчитанном на сто мест, будут получать помощь жители всего округа.

Другие изменения - объединение медицинских учреждений в Кудымкаре. Сегодня по поручению губернатора Максима Решетникова в регионе реализуется программа финансового оздоровления медицинских учреждений. Средства, сэкономленные при сокращении управленческих кадров, направят на повышение зарплат врачей и приобретение нового оборудования.

Уже в следующем году планируется объединить сразу три медицинских учреждения. Это окружная больница, городская и районная поликлиники. Одно из преимуществ - планируют районную поликлинику расположить на территории окружной больницы, которая находится в шаговой доступности от автовокзала.

Эти и другие вопросы представители краевого Минздрава обсудили на встрече с врачами округа. В планах министерства на ближайшие пару лет – строительство детской поликлиники в окружной столице и обеспечение всех учреждений здравоохранения высокоскоростным интернетом, чтобы пациенты могли дистанционно получать консультации краевых специалистов.

Дмитрий Буланов


Опубликовано: 17.11.2017 в 10:07 в рубрике - Новости

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