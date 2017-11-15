В Кудымкаре будут делать палочки для суши
В Кудымкаре китайцы будут делать деревянные палочки для еды. Сейчас на предприятии отстраиваются цеха и коммуникации, приобретен лесопильный комплекс и сушильные камеры, котлы, погрузчики и другое оборудование. В планах производить до 25 тысяч кубометров доски для производства мебели и для 8,5 тонн деревянных палочек для еды.
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