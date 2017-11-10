Бесправная деревня Кузнецова - по бумагам это поле

Скандал разгорается в Коми-Пермяцком округе. Деревни Кузнецова, открытой в прошлом году, оказывается, нет ни на одной карте, ни в одном документе она не значится. По бумагам это просто поле, а значит, власти вполне законно не тратят на нее ни копейки бюджетных средств.

Летом прошлого года прошла торжественная церемония открытия нового населённого пункта рядом с Кудымкаром. Под фанфары деревне присваивают название Кузнецова в честь легендарного разведчика Николая Кузнецова.

Татьяна Климова, жительница деревни Кузнецова, тогда не скрывала радости: "Вы понимаете, наконец-то будет прописка, будут чистить дороги".

Но как оказалось, торжественное открытие состоялось только на словах. Людям раздали земли - более 100 участков. Кто-то успел уже построиться. Но прописку никто так и не получил. Более того, до сих пор не создано никакой инфраструктуры.

Из-за того, что населенный пункт по факту не существует, сюда не выделяются деньги ни на текущее содержание дорог, ни на ремонт. По словам местных жителей, не проводят даже грейдирование. Отсутствуют даже пожарные водоемы.

Зато табличка висит, гласит, что здесь находится деревня Кузнецова. А по факту населенного пункта нет. Как нет и бюджета для создания инфраструктуры. По словам главы поселения, торжественно деревню открыло прошлое руководство. Для чего - непонятно. Никаких сопутствующих документов, к примеру, генплана просто не существует.

Дмитрий Нечаев, глава администрации Степановского сельского поселения: "Нам ничего не остается, кроме как начинать, только начинать строить дороги, улицы, приводить в соответствие этот населенный пункт с правилами пожарной безопасности в первую очередь и комфортного жилья. Те средства, которые нужны на данном этапе, превышают годовой бюджет сельского поселения".

На строительство только трансформаторной подстанции нужно не менее 5 млн рублей, не говоря уже о дорогах. Сейчас проблемы только начинаются. И если бюджетные средства будут направлены на деревню Кузнецова, то в таком случае будут страдать другие 34 деревни, находящиеся в поселении.