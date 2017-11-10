Юных коми-пермяков учат создавать игрушки из глины

В Коми-Пермяцком этнокультурном центре дети учатся создавать игрушки из глины.

Этнокультурнöй центр одзлань тöдсöтö челядьöс отирлöн творчествокöт. Сэтчин видзчисьöны челядьöс, кöдна велалöны бы уджавны глинаöн.

Глина – коми-пермяцкöй кыв вылын – сёй, тöдса отирлö важ кадсянь. Эта природнöй материалiсь керлiсö бекöорпань, челядёккез понда чачаэз, мöдöтчан торрез. И öння кадö сiя, кыдз творчество понда природнöй материал, пользуйтчö ыджыт спросöн.

Медодзза занятиеэз вылын челядьлöн мог – керны, мый юрö пырас. Этасянь чачаэз петöны öддьöн ассямаöсь, öтамöд вылö невачкисянаöсь. Унажык челядь вовлöны татчö мöдiк год ни. Но эмöсь совсем учотикöсь, мукöдыс дзир тöдсасисö сёйкöт.

Сёйкöт удж öддьöн бура зорöтö пиэзлiсь чунёккез. Саймöтö фантазия да мывкыд, отсалö тöдсöтны челядьöс кöркöся ремеслоэзкöт да историякöт. А сiдз жö чулöтны прос кад радейтана удж сайын.