Кузнице педагогических кадров 90 лет. Кудымкарскöй педагогическöй колледжлö тырис öкмысдас год. Сiя вöлi осьтöм 1927 годö и лоис округын медодзза профессиональнöй велöтчан заведеннёöн.

Торжественнöй пантасьöм вылö öксьылiсö кыдз талуння студенттэз да велöтiссез, сiдз и ветераннэз, кöдна торйöтчисö асласныс касьтылöммезöн.

Колледжлöн унажык выпускниккез мунöны уджавны школаэзö. И не дзир округын. Татiсь выпускниккезöс позьö пантавны уна регионнэзын. Кöть и не быдыс уджалöы велöтiссезöн, но оланын туй адззöны быдöнныс.