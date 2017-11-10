Кузнице педагогических кадров 90 лет
Кузнице педагогических кадров 90 лет. Кудымкарскöй педагогическöй колледжлö тырис öкмысдас год. Сiя вöлi осьтöм 1927 годö и лоис округын медодзза профессиональнöй велöтчан заведеннёöн.
Торжественнöй пантасьöм вылö öксьылiсö кыдз талуння студенттэз да велöтiссез, сiдз и ветераннэз, кöдна торйöтчисö асласныс касьтылöммезöн.
Колледжлöн унажык выпускниккез мунöны уджавны школаэзö. И не дзир округын. Татiсь выпускниккезöс позьö пантавны уна регионнэзын. Кöть и не быдыс уджалöы велöтiссезöн, но оланын туй адззöны быдöнныс.
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