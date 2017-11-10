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Вести. Кудымкар 10.11.2017 →

Кузнице педагогических кадров 90 лет

педагогический колледж

Кузнице педагогических кадров 90 лет. Кудымкарскöй педагогическöй колледжлö тырис öкмысдас год. Сiя вöлi осьтöм 1927 годö и лоис округын медодзза профессиональнöй велöтчан заведеннёöн.

Торжественнöй пантасьöм вылö öксьылiсö кыдз талуння студенттэз да велöтiссез, сiдз и ветераннэз, кöдна торйöтчисö асласныс касьтылöммезöн.  

Колледжлöн унажык выпускниккез мунöны уджавны школаэзö. И не дзир округын. Татiсь выпускниккезöс позьö пантавны уна регионнэзын. Кöть и не быдыс уджалöы велöтiссезöн, но оланын туй адззöны быдöнныс.


Опубликовано: 10.11.2017 в 15:52 в рубрике - Новости

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← Юных коми-пермяков учат создавать игрушки из глины

Вести. Кудымкар 10.11.2017 →

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