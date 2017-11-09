Садись и смейся: КВН на коми-пермяцком языке

В Кудымкаре прошел окружной чемпионат КВН. Накануне в России и некоторых странах СНГ неофициально отмечался профессиональный праздник членов клуба веселых и находчивых.

На сцене КДЦ Кудымкара на протяжении двух часов идет борьба за кубок в игре КВН. Здесь все, как у Маслякова, - и «Приветствие», и «Биатлон», и «Музыкальное домашнее задание». С одним различием - команды шутят на коми-пермяцком языке. КВН называется «Пуксьы да ваксьы», что в переводе означает «Садись и смейся». Всего пять команд. Кто-то из них принимает участие впервые, а кто-то уже был чемпионом коми-пермяцкой лиги, которая проходит в округе в пятый раз. Фестиваль поддержали краевые власти, которые отметили значимость проведения КВН на национальном языке.

Виктор Рычков, глава Коми-Пермяцкого округа, министр Пермского края, отметил: "Данная работа позволяет популяризировать КВН и продвигать коми-пермяцкий язык в молодежную среду. Это очень важно, для того чтобы приобщать молодежь к своей истории, культуре своего народа".

Игра посвящена Году экологии и Дню народного единства. Участники вспомнили и нынешнее дождливое лето, покритиковали те школы, где коми-пермяцкий язык изучают только факультативно. Как говорится, на злобу дня. Игра получилась!