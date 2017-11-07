В Коми-Пермяцкой детской библиотеке имени Андрея Зубова в рамках проекта «Кукольный театр на колёсах» состоялась премьера кукольного спектакля для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

В детской библиотеке многолюдно. Дети пришли на премьеру кукольного спектакля. Новую постановку для юных зрителей «Епа-хвастун» подготовили сотрудники библиотеки.

Роли исполняли как сами дети, так и сотрудники библиотеки. И для многих из них это не первый подобный опыт.

Детям, присутствовавшим на премьере, понравилось все - и сама сказка, и ее герои.

Спектакль поставлен по мотивам коми-пермяцкого фольклора в обработке Василия Климова. Народные сказки мудрые и поучительные, поэтому их любят и взрослые, и дети.

Постановку увидят не только городские ребятишки, в рамках проекта она будет показан и в сёлах округа.

Со слов сотрудников библиотеки, эта сказка не последняя, они и дальше будут работать над постановками детских кукольных спектаклей.