На главную - Новости

← Прикамские бабушки с компьютером на «ты»

Новый год начнется с премьеры

театр

В канун Нового года заместитель директора Коми-Пермяцкого драматического театра имени М. Горького Татьяна Климова поделилась с нами планами на 2018 год.

Татьяна Климова, заместитель директора Коми-Пермяцкого драматического театра имени М. Горького:  "Новый год начнется с премьеры. Буквально 21 января у нас состоится премьера, новый формат для нас, это спектакль-концерт, который будет проходить в кафе. Зрители будут сидеть за столиками и вспоминать песни минувших лет. Концерт называется «Горько мое, светлое наше». Если говорить о премьерах следующего сезона, это подготовка премьеры ко Дню театра, и буквально после Нового года режиссер из Санкт-Петербурга Роман Коганович, который нам уже известен по совместной работе, покажет свою постановку по пьесе Горького «Васса Железнова». В феврале у нас состоится премьера по произведению Чехова «Черный монах», которую поставит Вера Попова, режиссер из города Москва. Кроме этого, мы уже долго ведем переговоры и уже долго работаем с режиссерами театра обско-угорских народов «Солнце» из Ханты-Мансийска, Анной Вишневской. Но сейчас она переехала в Москву, и нам бы хотелось, чтобы она поставила какой-то материал, спектакль, основанный на нашем местном материале. Нам бы хотелось, чтобы она поставила спектакль на коми-пермяцком языке, потому что всегда очень острые и живые вещи получаются у этого режиссера. Мы надеемся, что спектакль на коми-пермяцком языке, который состоится в 2018 году, режиссером будет Анна Вишневская. Помимо этого у нас запланированы гастроли, состоятся обменные гастроли с Серовским драматическим театром, в рамках проекта министерства культуры РФ «Большие гастроли». Так же в рамках этого проекта ожидаем город Сыктывкар, который приедет к нам осенью. Мы надеемся, что мы примем участие в фестивале малых городов России и фестивале финно-угорских народов в городе Йошкар-Ола. Помимо этого мы думаем о каких-то творческих конкурсах для зрителей. Пусть в этом году у нас будет с вами побольше приятных, радостных и теплых моментов, которые останутся теплом на сердце. Мы всегда рады вас видеть в нашем театре".


Опубликовано: 28.12.2017 в 14:46 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Прикамские бабушки с компьютером на «ты»

Пельмени лепить - не дрова рубить!

Вести Кудымкар 26.12.2017

Нужны морозы!

В ДТП на трассе Кудымкар-Гайны погибли три человека

Коми-пермяки поклонились мощам Спиридона Тримифунтского

Вести. Кудымкар 25.12.2107

Вести Кудымкар 22.12.2017

Вести Кудымкар 21.12.2017

Стаи волков держат в осаде целые поселки


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Прикамские бабушки с компьютером на «ты»

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru