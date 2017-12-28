В канун Нового года заместитель директора Коми-Пермяцкого драматического театра имени М. Горького Татьяна Климова поделилась с нами планами на 2018 год.

Татьяна Климова, заместитель директора Коми-Пермяцкого драматического театра имени М. Горького: "Новый год начнется с премьеры. Буквально 21 января у нас состоится премьера, новый формат для нас, это спектакль-концерт, который будет проходить в кафе. Зрители будут сидеть за столиками и вспоминать песни минувших лет. Концерт называется «Горько мое, светлое наше». Если говорить о премьерах следующего сезона, это подготовка премьеры ко Дню театра, и буквально после Нового года режиссер из Санкт-Петербурга Роман Коганович, который нам уже известен по совместной работе, покажет свою постановку по пьесе Горького «Васса Железнова». В феврале у нас состоится премьера по произведению Чехова «Черный монах», которую поставит Вера Попова, режиссер из города Москва. Кроме этого, мы уже долго ведем переговоры и уже долго работаем с режиссерами театра обско-угорских народов «Солнце» из Ханты-Мансийска, Анной Вишневской. Но сейчас она переехала в Москву, и нам бы хотелось, чтобы она поставила какой-то материал, спектакль, основанный на нашем местном материале. Нам бы хотелось, чтобы она поставила спектакль на коми-пермяцком языке, потому что всегда очень острые и живые вещи получаются у этого режиссера. Мы надеемся, что спектакль на коми-пермяцком языке, который состоится в 2018 году, режиссером будет Анна Вишневская. Помимо этого у нас запланированы гастроли, состоятся обменные гастроли с Серовским драматическим театром, в рамках проекта министерства культуры РФ «Большие гастроли». Так же в рамках этого проекта ожидаем город Сыктывкар, который приедет к нам осенью. Мы надеемся, что мы примем участие в фестивале малых городов России и фестивале финно-угорских народов в городе Йошкар-Ола. Помимо этого мы думаем о каких-то творческих конкурсах для зрителей. Пусть в этом году у нас будет с вами побольше приятных, радостных и теплых моментов, которые останутся теплом на сердце. Мы всегда рады вас видеть в нашем театре".