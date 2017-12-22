Вести Кудымкар 22.12.2017
Выпуск 22 декабря 2017 года.
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Выпуск 22 декабря 2017 года.
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Стаи волков держат в осаде целые поселки
«Шондiбан»: четверть века на сцене
Коми-пермяцкий ансамбль «Шондiбан» отмечает юбилей
Детская школа искусств отметила юбилей
В Кочевском районе развивается новое производство
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«Шондiбан»: четверть века на сцене
Оркестр как семейная традиция
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В музей - бесплатно!
Вести Кудымкар 12.12.2017
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