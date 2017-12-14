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Оркестр как семейная традиция

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Ансамбль русских народных инструментов из поселка Пожва Юсьвинского района отметил юбилей. Народному коллективу исполнилось 85 лет. За это время здесь  появились даже музыкальные династии. Об истории оркестра - сюжет Кудымкарских коллег. 


Опубликовано: 14.12.2017 в 16:25 в рубрике - Новости

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