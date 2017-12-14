Оркестр как семейная традиция
Ансамбль русских народных инструментов из поселка Пожва Юсьвинского района отметил юбилей. Народному коллективу исполнилось 85 лет. За это время здесь появились даже музыкальные династии. Об истории оркестра - сюжет Кудымкарских коллег.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
В музей - бесплатно!
Город коми-пермяков
Вести Кудымкар 08.12.2017
Коми-пермяцкий ансамбль «Шондiбан» отмечает юбилей
Вести Кудымкар 07.12.2017
Вести Кудымкар 06.12.2017
Вести Кудымкар 05.12.2017
Детская школа искусств отметила юбилей
Вести Кудымкар 04.12.2017
Вести Кудымкар 01.12.2017
Добавить комментарий: