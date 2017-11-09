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Осенний призыв в вопросах и ответах

горячая линия

10 ноября в администрации Кудымкара пройдёт прямая телефонная линия «Осенний призыв 2017 года в вопросах и ответах». В течение часа с 16 до 17 часов на звонки граждан  будут отвечать военком, а также представители прокуратуры, полиции, центра занятости и ЦРБ. Телефон «прямой линии»: 4-58-43. Предварительно свои вопросы можно оставить уже сейчас, позвонив по телефону: 4-21-48. SMS-вопросы будут приниматься по номеру 8-902-795-25-08. 


Опубликовано: 09.11.2017 в 12:53 в рубрике - Новости

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