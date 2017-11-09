Вести Кудымкар 09.11.2017
Обзор главных событий Коми-Пермяцкого округа.
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Обзор главных событий Коми-Пермяцкого округа.
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В здравоохранении Коми-Пермяцкого округа начинаются новые реформы
Автобусная остановка в национальном стиле
В Кудымкаре будут делать палочки для суши
Кудымкар борется с уклонистами
Работница детсада угрожала убить девочку-соседку
Школа нерентабельная - детей в интернат
Кузнице педагогических кадров 90 лет
Юных коми-пермяков учат создавать игрушки из глины
Бесправная деревня Кузнецова - по бумагам это поле
Осенний призыв в вопросах и ответах
Садись и смейся: КВН на коми-пермяцком языке
Гора кай: Современная эстрада на коми-пермяцком языке
Школьникам Кудымкара преподают карате
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Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Вести. Кудымкар 08.11.2017
Осенний призыв в вопросах и ответах
Садись и смейся: КВН на коми-пермяцком языке
Пешнигорт возрождает храм
Гора кай: Современная эстрада на коми-пермяцком языке
На радость детям
Все на слет
Кукольный театр на колёсах
Вести Кудымкар 07.11.2017
Вести. Кудымкар 03.11.2017
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