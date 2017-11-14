Работница детсада угрожала убить девочку-соседку

Суд Кудымкара приговорил местную жительницу к 160 часам обязательных работ за то, что она напала и угрожала убийством соседской девочке. От обычного бытового конфликта это отличает то, что агрессию к ребенку проявила помощник воспитателя в детском саду. Что случилось с няней?

На 17-летнюю студентку Викторию Мехоношину соседка напала вечером, когда было уже темно. Схватила за волосы и потащила к канаве, грозилась утопить. Все это происходило на глазах младшей сестры потерпевшей. Она вмешалась в драку и стала оттаскивать девушку от агрессивной соседки.

Крики разъяренной женщины были слышны на всю деревню. По словам матери потерпевшей, от соседки частенько слышат оскорбления.

Галина Мехоношина, мать потерпевшей: "Она очень конфликтный человек, по крайне мере, была до этой ситуации. Она все время кричала, она и мне все время кричала. Я делала вид, что ее не слышу и отходила".

Нападавшая женщина работает в детском саду помощником воспитателя в деревне неподалеку. Коллеги говорят, что раньше агрессивного поведения за не наблюдали. Суд признал её виновной по статье угроза убийством и назначили наказание 160 часов обязательных работ. Судя по всему, она не сможет продолжить свою карьеру в образовании.

Павел Смирнов, и.о. Кудымкарского городского прокурора: "Если лицо имеет судимость за преступления против жизни и здоровья, то в этом случае лицо не может заниматься педагогической деятельностью в образовательных учреждениях. Трудовой кодекс никаких исключений по данному случаю не предусматривает".

По словам Галины Мехоношиной, это был не первый случай, когда няня напала на ее дочь. В первый раз в автобусе ударила подростка кулаком по лицу. Причина - конфликт между семьями, но не понимает, почему соседка постоянно нападает на детей.