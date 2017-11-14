На главную - Новости

← Школа нерентабельная - детей в интернат

Работница детсада угрожала убить девочку-соседку

Смотреть

канава

Суд Кудымкара приговорил местную жительницу к 160 часам обязательных работ за то, что она напала и угрожала убийством соседской девочке. От обычного бытового конфликта это отличает то, что агрессию к ребенку проявила помощник воспитателя в детском саду. Что случилось с няней?

На 17-летнюю студентку Викторию Мехоношину соседка напала вечером, когда было уже темно. Схватила за волосы и потащила к канаве, грозилась утопить. Все это происходило на глазах младшей сестры потерпевшей. Она вмешалась в драку и стала оттаскивать девушку от агрессивной соседки.

Крики разъяренной женщины были слышны на всю деревню. По словам матери потерпевшей, от соседки частенько слышат оскорбления.

Галина Мехоношина, мать потерпевшей: "Она очень конфликтный человек, по крайне мере, была до этой ситуации. Она все время кричала, она и мне все время кричала. Я делала вид, что ее не слышу и отходила".

Нападавшая женщина работает в  детском саду помощником воспитателя в деревне неподалеку.  Коллеги говорят, что раньше агрессивного поведения за не наблюдали. Суд признал её виновной по статье угроза убийством и назначили наказание 160 часов обязательных работ. Судя по всему, она не сможет продолжить свою карьеру в образовании.

Павел Смирнов, и.о. Кудымкарского городского прокурора: "Если лицо имеет судимость за преступления против жизни и здоровья, то в этом случае лицо не может заниматься педагогической деятельностью в образовательных учреждениях. Трудовой кодекс никаких исключений по данному случаю не предусматривает".

По словам Галины Мехоношиной, это был не первый случай, когда няня напала на ее дочь. В первый раз в автобусе ударила подростка кулаком по лицу. Причина - конфликт между семьями, но не понимает, почему соседка постоянно нападает на детей.


Опубликовано: 14.11.2017 в 11:15 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Школа нерентабельная - детей в интернат

Кузнице педагогических кадров 90 лет

Юных коми-пермяков учат создавать игрушки из глины

Бесправная деревня Кузнецова - по бумагам это поле

Вести. Кудымкар 08.11.2017

Осенний призыв в вопросах и ответах

Садись и смейся: КВН на коми-пермяцком языке

Пешнигорт возрождает храм

Гора кай: Современная эстрада на коми-пермяцком языке

На радость детям


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Школа нерентабельная - детей в интернат

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru