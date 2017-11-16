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Автобусная остановка в национальном стиле

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Студенты Коми-Пермяцкого политехнического техникума, специальность «Строительство зданий и сооружений»  приняли  участие   в V Краевой студенческой научно-практической конференции «Прогрессивные решения в архитектуре и строительстве». Алексей Черемных и Игорь Нешатаев предложили в качестве идеи создание автобусной остановки «Драмтеатр» с элементами национального стиля.Свой проект студенты посвятили предстоящему 80-летнему юбилею города. И их работа стала лучшей на конференции. Тем более что на конкурс ребята приехали с макетом автобусной остановки, образцами строительных материалов, эскизами и чертежами.  Также в техникуме сообщают, что впереди реализация проектного замысла. Так  что  к  юбилею  Кудымкара  в  городе  может  появиться автобусная  остановка в  национальном  стиле.


Опубликовано: 16.11.2017 в 12:19 в рубрике - Новости

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← В Кудымкаре будут делать палочки для суши

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