Автобусная остановка в национальном стиле
Студенты Коми-Пермяцкого политехнического техникума, специальность «Строительство зданий и сооружений» приняли участие в V Краевой студенческой научно-практической конференции «Прогрессивные решения в архитектуре и строительстве». Алексей Черемных и Игорь Нешатаев предложили в качестве идеи создание автобусной остановки «Драмтеатр» с элементами национального стиля.Свой проект студенты посвятили предстоящему 80-летнему юбилею города. И их работа стала лучшей на конференции. Тем более что на конкурс ребята приехали с макетом автобусной остановки, образцами строительных материалов, эскизами и чертежами. Также в техникуме сообщают, что впереди реализация проектного замысла. Так что к юбилею Кудымкара в городе может появиться автобусная остановка в национальном стиле.
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