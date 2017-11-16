Студенты Коми-Пермяцкого политехнического техникума, специальность «Строительство зданий и сооружений» приняли участие в V Краевой студенческой научно-практической конференции «Прогрессивные решения в архитектуре и строительстве». Алексей Черемных и Игорь Нешатаев предложили в качестве идеи создание автобусной остановки «Драмтеатр» с элементами национального стиля.Свой проект студенты посвятили предстоящему 80-летнему юбилею города. И их работа стала лучшей на конференции. Тем более что на конкурс ребята приехали с макетом автобусной остановки, образцами строительных материалов, эскизами и чертежами. Также в техникуме сообщают, что впереди реализация проектного замысла. Так что к юбилею Кудымкара в городе может появиться автобусная остановка в национальном стиле.