Лесотехническому техникуму подарили гидроманипулятор

В Кудымкарском лесотехническом техникуме в честь 88-летия учебного заведения появилась новейшая техника. Из года в год техникум получает от социальных партнеров подарки, которые не только укрепляют материально-техническую базу, но и делают подготовку к будущей профессии более сильной и современной. На этот раз компания «Подъемные машины – группа Palfinger» подарила гидроманипулятор на базе автомобиля КамАЗ. Передача новой техники прошла в торжественной обстановке. После этого гости праздника стали зрителями показательного выступления по работе с гидроманипулятором

Чужанлун кежö козин. Кудымкарскöй лесотехническöй техникум кыкьямысдас кыкьямыс год сьöрна аслас стенаэзiсь лэдзис уна специалисттэзöс, кöдна талун уджалöны не дзир округын, но и сы пом сайын.

Велöтчан заведеннёöс поздравитiсö юралiссез. А сэсся Псковскöй областись Великие Луки карись гöссез. Этö «Подъёмные машины» концернлöн представителлез. Эта компанияыс – миян странаын грузоподъёмнöй гидравлическöй оборудованнёлöн медыджыт производитель. Нiя козналiсö техникумлö виль гидроманипулятор.

Предприятиеись юралiсь шуис, мый производитель вежöртö – техника вылын пондасö бура уджавны вöрын сэк, кöр лоас колана велöтчöм. Этасянь нiя не öтiк год ни уджалöны странаись велöтчан заведеннёэзкöт, кöдна и лэдзöны сэтшöм специалисттэсö.

Бытшöм козин техникумын донтiсö. Эд эттшöм öння кадся оборудованнё татöн некöр эз вöв.

Гидроманипулятор вайöтiсö татчö кынымкö лунöн одзжык, но татiсь велöтiссез да студенттэз ештiсö ни видзöтны сiйö уджын. Кынымкö лун коста нiя уджалiсö и талун мыччалiсö öксьöммезлö мастер-класс.