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Дошколята выясняли, кто умнее

УМНИКИ

«Умники и умницы». Интеллектуальный конкурс для дошкольников в Кудымкаре прошел третий раз. Городское управление образования подготовило для конкурсантов очень интересный, познавательный и игровой турнир. К конкурсу воспитанники детских садов подготовились. Первым заданием стала самопрезентация. Кроме различных ребусов, головоломок были  задания и по коми-пермяцкой культуре.  

Кудымкарын чулалiс дошкольниккез понда интеллектуальнöй орсан. «Умники и умницы» вермасьöмын участвуйтiсö карись быдöс челядь саддэз. Интеллектуальнöй вермасьöм Кудымкарись дошкольниккез понда чулöтчис куимöтiсь. Образованнелöн управленне öктiс пиэзöс «Радуга» нима челядьлöн центрын и лöсьöтiс учöт конкурсанттэз понда зэв ассяма орсан- турнир.

Челядь саддэз локтiсö орсан вылö лöсьöтчöммезöн. Конкурс пондöтчис самопрезентациясянь. Шыньсерöма представленнеэз пырйöт челядь öтамöдкöт тöдсаисо чожа. Нiя готовöсь вöлiсö мыччавны не только предметнöй тöдöммез, но и «Край родной на век любимый»  станция вылынын коми-пермяцкöй культура сьöртi знаннеэз.  


Опубликовано: 27.11.2017 в 11:15 в рубрике - Новости

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