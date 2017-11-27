Рассказали про Россию. Команда школы № 2 приняла участие во втором краевом конкурсе инсценированной патриотической песни, посвященной 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции "Расскажу про Россию", в которой заняла почетное 1 место, а также завоевала приз зрительских симпатий.

Перемын чулалiс «Расскажу про Россию» нима краевöй вермасьöм. «Расскажу про Россию» нима конкурс вöлi йитöм Великöй Октябрьскöй революциялöн сто годся юбилейкöт. Сы вылö öксьылiсö крайись кыкас кык команда. Округ представитiсö куим чукöр.

Чулалöм вермасьöмлон шöр могöн лоис адззыны челядь коласiсь таланттэз, патриотическöй сьыланкывез зорöтöм, а сiдз жö тöдсöтны том отирöс историякöт.

Конкурс вылiсь карись кыкöт номера школаись команда локтiс вермисьöн.