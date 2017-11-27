Виртуальный музей пополнился новой экспозицией. На сайте Коми-Пермяцкого краеведческого музея теперь можно ознакомиться с творчеством известного коми-пермяцкого художника Ивана Ивановича Крохалева. На выставке представлены работы художника, хранящиеся в фондах музея.

Иван Крохалев – самобытный художник. Его работы близки и понятны простому человеку. Художника считают ярким представителем наивного реализма. С его творчеством может познакомиться любой желающий, для этого нужно лишь зайти на сайт музея.

Коми-Пермяцкöй краеведческöй музейлöн сайт вылын уджалö виртуальнöй экспозиция. Öнöдз сы вылын вöлiсö представитöмöсь музейлöн фонддэзiсь Пётр Субботин-Пермяклöн да Виталий Оньковлöн уджжез. И неважын татöн вöлi лöсьöтöм куимöт тöдчана коми-пермяцкöй художниклöн выставка.

Коми-Пермяцкöй краеведческöй музейлöн сайт вылын öнi позьö тöдсасьны художник Иван Иванович Крохалевллöн творчествокöт. Выставка видзö ас пытшкас художниклiсь уджжез, кöдна эмöсь татiсь фонддэзын.

Иван Крохалев – художник, кöда велöтчис гижны картинаэсö ачыс, гижис сiйö, мый адззис, этасянь быдöс уджжез отир понда матынöсь да вежöртанаöсь. Художникöс шуöны наивнöй реализмлöн тöдчана представительöн. И öнi сылöн уджжезкöт вермас тöдсасьны быд морт, кöда пырис музейлöн сайт вылö.