Коми-Пермяцкий драматический театр готовит зрителям новогодний подарок

Коми-Пермяцкий драматический театр к новому году представит премьеру спектакля «Волшебная лампа Алладина». Волшебная сказка оживит на сцене театра 24 декабря и станет хорошим новогодним подарком для юных зрителей.

Коми-Пермяцкöй драматическöй театр лöсьöтö видзöтiссез понда бытшöм вильгодся козин. Бур традицияöн лоис радуйтны виль годö видзöтiссезöс сказкаöн и таво сiя сiдзжö лоас, не тöвся, но öддьöн яркой. Художественнöй цехын быд вынiсь лöсьöтöны ни декорацияэз.

Спектакль «Волшебная лампа Алладина» сувтöтö Республика Удмуртияись Сарапусльскöй драматическöй театраись режиссер-постановщик Олег Степанов. Художник – оформительöн уджалö Уфа карись Владимир Королев. Декорацияэз, кöдна думайтöмöсь вильгодся действо кежö, дивуйтöны и радуйтöны. Цехын керöны верблюддэзöс, ловзьöтöны слоннэзöс, уна лоасö сказочнöй персонажжез да геройез.

Коми-Пермяцкой драматическöй театрлöн сцена вылын челядьлöн небöгись волшебнöй сказка ловзяс декабрь кыкдас нельöт лунö.