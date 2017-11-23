Коми-Пермяцкий драматический театр готовит зрителям новогодний подарок
Коми-Пермяцкий драматический театр к новому году представит премьеру спектакля «Волшебная лампа Алладина». Волшебная сказка оживит на сцене театра 24 декабря и станет хорошим новогодним подарком для юных зрителей.
Коми-Пермяцкöй драматическöй театр лöсьöтö видзöтiссез понда бытшöм вильгодся козин. Бур традицияöн лоис радуйтны виль годö видзöтiссезöс сказкаöн и таво сiя сiдзжö лоас, не тöвся, но öддьöн яркой. Художественнöй цехын быд вынiсь лöсьöтöны ни декорацияэз.
Спектакль «Волшебная лампа Алладина» сувтöтö Республика Удмуртияись Сарапусльскöй драматическöй театраись режиссер-постановщик Олег Степанов. Художник – оформительöн уджалö Уфа карись Владимир Королев. Декорацияэз, кöдна думайтöмöсь вильгодся действо кежö, дивуйтöны и радуйтöны. Цехын керöны верблюддэзöс, ловзьöтöны слоннэзöс, уна лоасö сказочнöй персонажжез да геройез.
Коми-Пермяцкой драматическöй театрлöн сцена вылын челядьлöн небöгись волшебнöй сказка ловзяс декабрь кыкдас нельöт лунö.
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