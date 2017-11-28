В борьбе с чупакаброй поможет радио

В окрестностях Кудымкара неизвестный хищник вновь нападает на домашний скот.

В д. Харино Кудымкарского района хозяйка одного из домов недосчиталась 6 овец. Нападавшие вырвали доску и пробрались внутрь.. Утром женщина обнаружила следы похожие на собачьи.

Деревня Малая Серва находится по соседству. Здесь под покровом ночи хищники разорвали двухсоткилограммового поросенка, тоже в конюшне. Перегрызли горло, съели уши, отгрызли ногу. Хозяева при этом подозрительного шума не слышали.

Первые нападения, вспоминают люди, начались сразу в трех деревнях - Малая Серва, Плотниково и Харино. Сперва под удар попали кролики, индюки, курицы. Сейчас пострадали уже десятки домовладений. А жертвами становятся все более крупные домашние животные. Жители с опаской ходят по улицам.

Большинство винят в нападениях бездомных собак, которых полно в округе. В местной администрации говорят, что на содержание и отлов дикой стаи денег нет. Расправиться сами люди тоже не могут, за это грозит статья за жестокое обращение с животными. Поэтому приходится идти на хитрости - на ночь включают в конюшнях свет, а так же радиоприемники, что бы создать шум и отпугивать хищников.

Этот год запомнится людям надолго, ведь раньше подобного в этих краях не было. И пока чиновники не могут предпринять никаких действий, нападения будут продолжаться дальше, боятся только одного - что очередной жертвой может стать человек.