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У коми-пермяков начались «страшные вечера»

святки

С 11 по 19 января 2017 года в Коми-Пермяцком краеведческом музее им. П. И. Субботина-Пермяка в рамках культурно-образовательной программы «Гажа луд» («Весёлая поляна») пройдут театрализованные экскурсии «Святки, вы Святки, страшные вечера».

Новый год, Рождество – эти праздники во все времена были символом чудес, и именно в эти дни люди хотели узнать своё будущее. Святочные гадания – это целый пласт народной культуры. На базе усадьбы дома-музея П.И. Субботина-Пермяка ребят будут ждать хозяйка дома и ряженые, которые познакомят со старинными обычаями и обрядами Святочного периода. Проведут народные гадания на улице, в бане «по-чёрному» и в доме.

Мероприятия проводятся по предварительным заявкам для организованных групп. Адрес дома-музея П.И. Субботина-Пермяка: г. Кудымкар, ул. Кирова, 23.


Опубликовано: 09.01.2017 в 12:35 в рубрике - Новости

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← Летающие лыжники отправились в Рождественское турне

Старый Кудымкар ожил в 3D →

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