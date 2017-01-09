У коми-пермяков начались «страшные вечера»





С 11 по 19 января 2017 года в Коми-Пермяцком краеведческом музее им. П. И. Субботина-Пермяка в рамках культурно-образовательной программы «Гажа луд» («Весёлая поляна») пройдут театрализованные экскурсии «Святки, вы Святки, страшные вечера».

Новый год, Рождество – эти праздники во все времена были символом чудес, и именно в эти дни люди хотели узнать своё будущее. Святочные гадания – это целый пласт народной культуры. На базе усадьбы дома-музея П.И. Субботина-Пермяка ребят будут ждать хозяйка дома и ряженые, которые познакомят со старинными обычаями и обрядами Святочного периода. Проведут народные гадания на улице, в бане «по-чёрному» и в доме.

Мероприятия проводятся по предварительным заявкам для организованных групп. Адрес дома-музея П.И. Субботина-Пермяка: г. Кудымкар, ул. Кирова, 23.