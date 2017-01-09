Старый Кудымкар ожил в 3D

В Коми-Пермяцком краеведческом музее имени Субботина-Пермяка работает виртуальная экспозиция «Путешествие в XIX век», представляющая 3D-модель Кудымкара XIX века.

Виртуальная экспозиция, установленная в бинокуляре, дополняет информацию об истории Кудымкара и представляет одну из главных улиц с 3Д моделями основных зданий. Посетители имеют возможность совершить прогулку по Усольскому тракту (ныне улица Ленина) и подробно рассмотреть здания Свято-Никольской церкви, Строгановского правления, двухклассного училища, а также некоторых несохранившихся архитектурных сооружений. В видеофайле бинокуляра представлен летний деревенский пейзаж с повседневными занятиями крестьян. Виртуальную экспозицию дополняют фотографии Кудымкара XIX века из фондов музея. Для организованных групп разработана театрализованная экскурсия. Проект реализован совместно с ООО «Лаборатория мультимедийных решений» г. Перми при финансовой поддержке Министерства культуры Пермского края.