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← У коми-пермяков начались «страшные вечера»

Старый Кудымкар ожил в 3D

Кудымкар

В Коми-Пермяцком краеведческом музее имени Субботина-Пермяка работает виртуальная экспозиция «Путешествие в XIX век», представляющая 3D-модель Кудымкара XIX века. 

Виртуальная экспозиция, установленная в бинокуляре, дополняет информацию об истории Кудымкара и представляет одну из главных улиц с 3Д моделями основных зданий. Посетители имеют возможность совершить прогулку по Усольскому тракту (ныне улица Ленина) и подробно рассмотреть здания Свято-Никольской церкви, Строгановского правления, двухклассного училища, а также некоторых несохранившихся архитектурных сооружений. В видеофайле бинокуляра представлен летний деревенский пейзаж с повседневными занятиями крестьян. Виртуальную экспозицию дополняют фотографии Кудымкара XIX века из фондов музея. Для организованных групп разработана театрализованная экскурсия. Проект реализован совместно с ООО «Лаборатория мультимедийных решений» г. Перми при финансовой поддержке Министерства культуры Пермского края.


Опубликовано: 09.01.2017 в 12:55 в рубрике - Новости

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← У коми-пермяков начались «страшные вечера»

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