Кудымкарская школьница превратила ядовитый борщевик в «шум дождя»

Таким необычным детский досуг может быть сегодня. Героиня нашего следующего сюжета по школьному заданию занимается ремеслом с использованием ядовитого растения. Речь о печальном знаменитом борщевике. Многим про него известно только то, что к борщевику лучше и не приближаться. Однако школьницу это не останавливает. Почему, - выяснил наш корреспондент.

Практическое задание для защиты исследовательской работы четырехклассница Варя Быкова смогла выполнить только зимой. Для создания музыкального инструмента потребовался борщевик, который в период цветения опасен для жизни.

Варя Быкова, ученица 4 класса СОШ №2 г. Кудымкара: "Из этого борщевика получится хороший инструмент".

По словам специалистов, в зимнее время это растение безопасно. Из него в России изготавливают народный инструмент, который шаманы использовали якобы для вызова дождя. Отсюда и название «шум дождя». Сначала борщевик отмачивают и очищают, после делают отверстия и вставляют перегородки.

Звучание инструменту придают самые обычные пищевые продукты, которые есть практически у каждого в доме – рис, гречка, чечевица. Их засыпают внутрь борщевика, и тем самым создается звучание. После покрывают лаком - и инструмент готов.

Варя Быкова, ученица 4 класса СОШ №2 г. Кудымкара: "По изготовлению все легко, если только время изготовления. Красить, шилом протыкать – это самое долгое".

Из-за размеров, количества крупы и сделанных перегородок каждый инструмент отличается индивидуальным звучанием. Правда, по назначению в России его не используют. В основном приобретают как декоративный элемент для украшения квартиры. А некоторые находят в «шуме дождя» своеобразный релаксант.

Валентина Петухова, педагог дополнительного образования ДЮЦ «Радуга»: "В разных странах его делают из разных материалов, где-то из кактуса, где-то из бамбука, а у нас делают именно из борщевика. Некоторые думают, что это успокаивает нервы. Если взять его в руки и играть им, успокаивает".

А Варя Быкова заняла первое место на школьной олимпиаде. Впереди городской тур. И уже инструментом заинтересовались местные музыканты, которые в новых песнях хотят задействовать необычный звук.