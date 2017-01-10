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Архиепископ Лука - хирург, ученый и святой

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архиепископ Лука

Святую частицу мощей святителя Луки привезли в Кудымкарский Свято-Никольский кафедральный собор. Мощи святого пробудут в храме до 17 января. Ежедневно будет открыт доступ верующих, а также будут проходить молебны.

Святой Лука Симферопольский и Крымский известен в России как архиепископ Русской Православной Церкви, а также как гениальный врач и священник.

Святитель Лука жил в советское время и умер в 1961 году. В миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий стал основателем целой хирургической школы, по его книгам до сих пор учатся врачи. Во время Великой Отечественной войны святитель Лука оперировал раненых.

Отец Сергий, настоятель Свято-Никольского кафедрального собора г. Кудымкар: "Делал операции, можно сказать, на коленке, перочинным ножиком, а раны зашивал женскими волосом - и никаких загноений не было, люди исцелялись".


Опубликовано: 10.01.2017 в 18:13 в рубрике - Новости

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