В Кудымкарском районе капитально отремонтируют мосты

В конце 2016 года управление капитального строительства администрации Кудымкарского района провело два аукциона по ремонту мостов. Так, за 16 млн 853 тысячи рублей на дороге Кудымкар-Ошиб-Эрна будет капитально отремонтирован мост через реку Косыв. Торги выиграло ООО "СтройПрестиж", снизившее цену почти на 350 тысяч рублей от начальной цены контракта. Также будет реконструирован мост через реку Мечкор на дороге Белоево-Карбас. Подрядчик - ООО "Первая консалтинговая компания" - выполнит работу за 19 млн 336 тысяч рублей. По условиям контракта, объекты должны быть сданы уже в 2017 году. Деньги на работу в сумме около 25 млн.руб. были выделены из краевого бюджета.