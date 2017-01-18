В Кудымкаре в Крещение привлекут Народную дружину
В Кудымкаре в Крещение привлекут Народную дружину. Официальная Крещенская купель в этом году будет организована на реке Кува ниже ГТС, на площадке перед чугунолитейным заводом «Медведь», сообщают в городской администрации. На самом заводе развернут пункт обогрева. Движение людей к купели начнется в 23:30 от Свято-Никольского кафедрального собора до городского пруда. С 23:00 18 января до 01:00 19 января движение автотранспорта в городе частично перекроют. Порядок на месте купания будут обеспечивать полицейские и представители Народной дружины. Проход к купели категорически закрыт для пьяных и детей без сопровождения взрослых.
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