На главную - Новости

← В детских садах подняли плату

Спортсменка из Кудымкара победила на всероссийских соревнованиях →

В Кудымкаре в Крещение привлекут Народную дружину

    Крещение

В Кудымкаре в Крещение привлекут Народную дружину. Официальная Крещенская купель в этом году будет организована на реке Кува ниже ГТС, на площадке перед чугунолитейным заводом «Медведь», сообщают в городской администрации. На самом заводе развернут пункт обогрева. Движение людей к купели начнется в 23:30 от Свято-Никольского кафедрального собора  до  городского пруда. С 23:00 18 января до 01:00 19 января движение автотранспорта в городе частично перекроют. Порядок на месте купания будут обеспечивать полицейские и представители Народной дружины. Проход к купели категорически закрыт для пьяных и детей без сопровождения взрослых.


Опубликовано: 18.01.2017 в 12:42 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

В детских садах подняли плату

Пермские археологи собирают экспедицию в Коми округ

Кресты, гадания и свиная голова: коми-пермяки отметили Васильев вечер

Кудымкарская школьница превратила ядовитый борщевик в «шум дождя»

Архиепископ Лука - хирург, ученый и святой

Кудымкар сковало морозом

Старый Кудымкар ожил в 3D

У коми-пермяков начались «страшные вечера»

Летающие лыжники отправились в Рождественское турне


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В детских садах подняли плату

Спортсменка из Кудымкара победила на всероссийских соревнованиях →

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru