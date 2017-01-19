Жители Кудымкара наотрез отказываются переселяться из трущоб в новостройку

Как случилось, что в Пермском крае люди наотрез отказываются покидать аварийное жилье. В Кудымкаре переселенцы вышли на пикет. Оказалось, что квадратные метры нового жилья очень сильно занижены. Кроме того, местные власти письменно потребовали, чтобы старый аварийный дом был снесен силами жильцов.

Тамара Черемных, ветеран труда: "Морозы там 40 или 30, дома температура 3 градуса держится. Я топлю печь, и три градуса".

Так рассказывает про свою двухкомнатную квартиру ветеран труда Тамара Черемных. Еще несколько дней назад думала, что уедет отсюда навсегда, даже вещи упаковала, теперь распаковывает обратно. Новое жилье получила по программе переселения. Однако, по словам женщины, оно оказалось намного меньше прежнего.

Тамара Черемных, ветеран труда: "Такую квартиру дают - 11 квадратов. Вместо моих 21,9. Вместо двухкомнатной дают однокомнатную. Ни кухни там нет, ни балкона нет".

По закону, новое жилье по программе должно быть равноценным, то есть площадь квартиры должна быть такой же. Чтобы отстоять свои права и получить положенные по закону квадратные метры, люди вышли на пикет.

Новый дом построили специально для переселенцев из аварийного жилья. Однако люди переезжать в него не хотят.

Возмущаются и люди, живущие по договору социального найма. Мария Немшевич живет в квартире с двумя сыновьями. Норма на человека в городе 12 квадратных метров. По сути, для троих должны предоставить квартиру 36 квадратных метров, а дали всего 20. Да и вместо двухкомнатной квартиры предлагают однокомнатную. Сами изучили закон, по 89 статье Жилищного кодекса они имеют право на двухкомнатную квартиру.

Мария Немшевич, пенсионерка: "Я ходила, дак еще меньше этого!".

А на днях люди стали получать письма из администрации с требованием своими силами снести старый дом.

Василий Отинов: "Я получил требование снести свой дом совместно с жильцами с собственниками. Бред, просто бред".

По словам местных властей, никаких нарушений закона нет. Вот новенькие квартиры. Всем собственникам предлагается равноценное жилье. А для тех, кто живет по договору социального найма, положенные квадраты будут предоставлены по другой программе - улучшение жилищных условий, правда, позже, насколько позже - никто не знает. А сносить дом в любом случае будет администрация, письмо - обычная формальность.

Полина Хорошева, начальник отдела жилищных отношений управления экономики, предпринимательства и имущественных отношений администрации города Кудымкара: "Если в течение 60 дней граждане не сносят жилье, то органы местного самоуправления процедуру по сносу производят сами".

По словам жителей, до последнего будут оставаться в старом доме, несмотря на то, что некоторых уже хотят выселить через суд. Люди требуют предоставить жилье равноценное. Чтобы были квартиры одинаковые и по квадратам, и по количеству комнат.