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Спортсменка из Кудымкара победила на всероссийских соревнованиях
В Нижнем Тагиле прошли женские всероссийские соревнования по лыжному двоеборью- прыжки с трамплина высотой 109 метров и гонка на 5 километров по Гундерсену. Спортсменка из Кудымкара Стефания Надымова заняла первое место. Тренер спортсменки Денис Тишагин.
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