Спортсменка из Кудымкара победила на всероссийских соревнованиях

В Нижнем Тагиле прошли женские всероссийские соревнования по лыжному двоеборью- прыжки с трамплина высотой 109 метров и гонка на 5 километров по Гундерсену. Спортсменка из Кудымкара Стефания Надымова заняла первое место. Тренер спортсменки Денис Тишагин.