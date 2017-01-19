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Спортсменка из Кудымкара победила на всероссийских соревнованиях

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спортсменка

В Нижнем Тагиле прошли женские всероссийские соревнования по лыжному двоеборью- прыжки с трамплина высотой 109 метров и гонка на 5 километров по Гундерсену. Спортсменка из Кудымкара Стефания Надымова заняла первое место. Тренер спортсменки Денис Тишагин.


Опубликовано: 19.01.2017 в 11:55 в рубрике - Новости

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← В Кудымкаре в Крещение привлекут Народную дружину

Жители Кудымкара наотрез отказываются переселяться из трущоб в новостройку →

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