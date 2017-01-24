В пьяном ДТП «засветился» бывший глава Кудымкара
Пьяное ДТП с участием полицейских и бывшего главы Кудымкара. В дорожной инспекции начали проверку по факту ДТП в Юсьвинском районе. Оно случилось в эти выходные. По предварительной информации, водителем «Шкоды», который допустил столкновение с «Фольксвагеном», был бывший глава Кудымкара Анатолий Голубков. Со слов очевидцев, в момент аварии он находился за рулем в нетрезвом состоянии. Известно, что пострадавшая машина принадлежит сотруднику полиции. Два человека обратились за медицинской помощью.
Елена Гилева, специалист отдела по связям со СМИ межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»: "По факту дорожно-транспортного происшествия вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Обстоятельства ДТП устанавливаются".
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