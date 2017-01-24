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В пьяном ДТП «засветился» бывший глава Кудымкара

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дтп

Пьяное ДТП с участием полицейских и бывшего главы Кудымкара. В дорожной инспекции начали проверку по факту ДТП в Юсьвинском районе. Оно случилось в эти выходные. По предварительной информации, водителем «Шкоды», который допустил столкновение с «Фольксвагеном», был бывший глава Кудымкара Анатолий Голубков. Со слов очевидцев, в момент аварии он находился за рулем в нетрезвом состоянии. Известно, что пострадавшая машина принадлежит сотруднику полиции. Два человека обратились за медицинской помощью.

Елена Гилева, специалист отдела по связям со СМИ межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»: "По факту дорожно-транспортного происшествия вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Обстоятельства ДТП устанавливаются".


Опубликовано: 24.01.2017 в 09:44 в рубрике - Новости

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