Смертельное ДТП: В Кудымкаре объявлен траур

Пятеро погибших только в одной аварии. В дорожной полиции говорят о резком росте числа серьезных ДТП в Перми и крае. Шокирует то, что в числе погибших дети. Так, в Кудымкаре будет объявлен траур. При этом практически все ЧП попали в объектив видеорегистратора, то есть причины столкновений во многом очевидны.

Новость о страшной автокатастрофе в Карагайском районе, жертвами которой стали сразу пять человек из Кудымкара, потрясла многих. Классный руководитель погибшей 11-летней Полины, Елена Радостева, едва сдерживает эмоции.

Елена Радостева: "Таких детей очень мало".

Видео первых минут после аварии. От автомобилей осталась лишь груда искореженного металла. Серьезное ДТП произошло днем 27 января на трассе Нытва-Кудымкар. Предположительно, водитель автомобиля "Киа-Спектра" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с "десяткой". Известно, что Полина вместе с мамой возвращалась домой из Перми. Они в качестве пассажиров были в отечественном авто. За рулем иномарки сидел пожилой мужчина, на пассажирском - супруга, на заднем ряду - 16-летний внук и его младший брат. Погибли пять человек, четверо были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Не исключено, что причиной дорожно-транспортного происшествия могла стать заснеженная трасса.

Владимир Васенин, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю: "При проверке на месте дорожного происшествия был установлен ряд факторов, которые повлияли на данное ДТП, в том числе недостатки в содержании улично-дорожной сети - заниженная обочина и ряд других недостатков, которые повлияли на данный факт".

ДТП в Карагайском районе не единственное за субботу-воскресенье. На автодороге "Полазна-Чусовой" водитель «Форда», обгоняя дорожную технику, зацепил ее передним бампером. Машину развернуло, и она попала под колеса большегруза. От удара водитель и пассажир иномарки погибли на месте. Смертельную травму получил водитель автомобиля коммунальной службы.

В школе, где училась 11-летняя Полина, объявили траур. Похороны назначены на 31 января.

В 2016 году смертность в авариях по сравнению с 2015-м упала на 12%. Это статистика по России. За прошедшие выходные в Прикамье произошло два десятка дорожно-транспортных происшествий. Подобная картина - почти каждую неделю.