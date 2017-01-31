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Бухгалтер «одолжила» электронную подпись начальника
Почти полмиллиона рублей присвоила себе главный бухгалтер одного из предприятий Кудымкара. Пользуясь электронно-цифровой подписью своего начальника она собственноручно увеличивала свою заработную плату. В общей сложности женщина присвоила себе денежные средства организации на сумму 435 000 рублей. По факту хищения сотрудниками территориального отдела полиции было возбуждено уголовное дело. Суд назначил гражданке наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.
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