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Бухгалтер «одолжила» электронную подпись начальника

присвоила

Почти полмиллиона рублей присвоила себе главный бухгалтер одного из предприятий Кудымкара. Пользуясь электронно-цифровой подписью своего начальника она собственноручно увеличивала свою заработную плату. В общей сложности женщина присвоила себе  денежные средства организации на сумму 435 000 рублей. По факту хищения сотрудниками территориального отдела полиции было возбуждено уголовное дело. Суд назначил гражданке наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.


Опубликовано: 31.01.2017 в 16:00 в рубрике - Новости

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← Смертельное ДТП: В Кудымкаре объявлен траур

Оказывается, это не гололед, это обувь «неправильная» →

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