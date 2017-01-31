Оказывается, это не гололед, это обувь «неправильная»

Обычные дворы и тротуары все чаще становятся причиной травм пешеходов. По некоторым улицам Кудымкара, как и других городов Пермского края, сегодня передвигаться довольно сложно. Повсеместно гололед. Коммунальщики при этом в один голос заявляют - улицы почищены, просто обувь нужно носить правильную. Где ходить безопасно?



Январь по-прежнему преподносит погодные сюрпризы. То температура воздуха падает до -30, то удерживается на отметке 7 градусов. На дорогах из-за перепадов образовался гололед. Люди говорят, что ходить по улицам стало невозможно.

То ли коммунальные службы решили дождаться весны, пока все не растает, либо вообще решили не работать, шутит Валентина Радостева. Хотя самой давно не до смеха, по городу передвигается с особой осторожностью, ведь уже не раз в этом месяце оказывалась на льду.

Валентина Радостева: "Гололед, тротуары нечищеные, не подсыпаются. Невозможно ходить, безобразие. Я каждый год падаю, у меня коленка уже болит".

По словам жителей, посыпают только в центре города и то некоторые участки, а вот остальные улицы оставили без внимания.

Житель Кудымкара: "Я нынче упала, так вот еле-еле хожу. Здесь не подсыпают нигде".

Да и на саму посыпку жалуется чуть ли не каждый. Как говорят, это обычная земля, от грязи обувь потом не отчистить.





У сотрудников коммунальных служб как всегда свое мнение, виноваты во всем не они. А чтобы обезопасить себя на скользких участках, советуют людям обувь "правильную" выбирать.

Александр Черноусов, руководитель коммунального предприятия: "Часть случаев, когда люди падают на тротуарах, скорее всего связываю с качеством продаваемой обуви, то ли Китай, то ли еще какие-то минифабрики".

А что касается пешеходных дорог, уже не первый день идет уборка от снега. Правда, сил справиться с объемом работ в одночасье не хватает.

По словам сотрудников коммунальных служб, для того чтобы привести улицы в нормальное состояние, требуется время, правда, сколько еще будет сломано рук и ног за это время, никто сказать не может.