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В Кудымкаре простились с жертвами страшной аварии

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похороны

В Кудымкаре хоронят жертв воскресной аварии на трассе Нытва-Кудымкар. В минувшее воскресенье в Карагайском районе произошло страшное ДТП. Лоб в лоб на полном ходу столкнулись два легковых автомобиля. Погибли пять человек, четверо были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Друзья по школе, учителя, родные и близкие - все пришли попрощаться с погибшей в страшной аварии 11-летней девочкой. ДТП произошло в минувшие выходные в Карагайском районе. 
В результате столкновения Киа Спектра и ВАЗ 2110 погибли пять человек, среди них двое детей. В отечественном автомобиле находилась женщина с ребенком и её подруга. 37-летняя женщина и 11-летняя Полина погибли на месте. Мать находится в тяжелом состоянии в Нытвенской больнице.
Сергей Набатов, дедушка погибшей: "У матери пока состояние стабильное нормальное, надеемся на лучшее".
Сергей Набатов, дедушка погибшй девочки, занимался организацией похорон. По его словам, мать до сих пор не знает о смерти дочери.

прощание

Проститься пришли родственники и друзья по школе.
Виктория Ванькова, учитель начальных классов школы №1: "Они мне все как дети, и мне было очень плохо".

В школе номер один объявлен траур, два класса ушли попрощаться со школьной подругой.
Евгений Дерябин, директор школы №1: "Все развлекательные мероприятия в этот день в школе отменены".

16-летний подросток, погибший в аварии, учился в школе №8. Молодой человек ехал из Кудымкара на автомобиле КИА. За рулем был его дедушка. Также в машине находилась бабушка парня и младший брат. Дедушка с бабушкой в ДТП погибли. Младший брат выжил, сейчас он находится в больнице в Перми.

В ГИБДД не исключают, что причиной дорожно-транспортного происшествия могла стать заснеженная трасса. Предположительно, водитель автомобиля Киа Спектра выехал на встречную полосу движения, где столкнулся десяткой.


Опубликовано: 01.02.2017 в 15:54 в рубрике - Новости

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