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В Кудымкаре водитель наехал на ребенка в санках

сани

6 февраля в Кудымкаре водитель наехал на санки, в которых сидела трехлетняя девочка, -сообщает издание Пармановости. Мама с ребенком шли по обочине дороге, когда случилось ДТП. По словам горожанки, водитель сдавал назад, затолкал санки с ребенком в сугроб и продолжил движение. Испугавшаяся за жизнь малышки мама стала кричать и стучать в окна машины, только после этого мужчина остановился. Женщина вызвала скорую помощь и полицию. Вытащить из санок ребенка помогли ей прохожие. У девочки синяки и шок. По факту ДТП проводится проверка. Жители Интернатовского поселка за эту зиму уже не раз жаловались  на заваленные снегом тротуары. Из-за этого им приходится ходить по обочине дороги. Обслуживанием дорог в Кудымкаре занимается  учереждение  «Кудымкарские муниципальные автодороги».


Опубликовано: 07.02.2017 в 19:00 в рубрике - Новости

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