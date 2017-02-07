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«Красная горка» Леонида Бражкина

музей

В Коми-Пермяцком краеведческом музее  имени Субботина-Пермяка открылась персональная художественная выставка «Красная горка» Леонида   Бражкина, преподавателя Кудымкарского педагогического колледжа, члена Союза художников России.  На выставке представлены основные работы художника разных лет, впервые в таком масштабе дающие представление о Кудымкарском городище («Изъюр») – археологическом памятнике федерального значения, а также излюбленном месте отдыха горожан.

Как сообщает сайт музея, Леонид Бражкин, график, живописец, работает в разных жанрах, тонко чувствует природу. Его работы, пропитанные любовью к родному краю, на первый взгляд, просты, однако наполнены глубоким смыслом. Выставка «Красная горка» является закономерной для творческой «копилки» художника, так как особое место в его произведениях занимает тема родного города Кудымкара, его исторической первоосновы – богатейшего наследия прошлого коми-пермяков. На базе выставки будут организованы тематическая экскурсия и игровое занятие «Моя Красная горка».  Работать выставка будет с 7 февраля по 10 апреля.


Опубликовано: 07.02.2017 в 19:12 в рубрике - Новости

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