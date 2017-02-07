В Коми-Пермяцком краеведческом музее имени Субботина-Пермяка открылась персональная художественная выставка «Красная горка» Леонида Бражкина, преподавателя Кудымкарского педагогического колледжа, члена Союза художников России. На выставке представлены основные работы художника разных лет, впервые в таком масштабе дающие представление о Кудымкарском городище («Изъюр») – археологическом памятнике федерального значения, а также излюбленном месте отдыха горожан.

Как сообщает сайт музея, Леонид Бражкин, график, живописец, работает в разных жанрах, тонко чувствует природу. Его работы, пропитанные любовью к родному краю, на первый взгляд, просты, однако наполнены глубоким смыслом. Выставка «Красная горка» является закономерной для творческой «копилки» художника, так как особое место в его произведениях занимает тема родного города Кудымкара, его исторической первоосновы – богатейшего наследия прошлого коми-пермяков. На базе выставки будут организованы тематическая экскурсия и игровое занятие «Моя Красная горка». Работать выставка будет с 7 февраля по 10 апреля.