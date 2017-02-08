Строительство детского сада в с. Архангельское приостановлено

В Прикамье за нарушение миграционного законодательства приостановлено строительство детского сада в с. Архангельское Юсьвинского района. Согласно постановлению суда, организация-застройщик, ведущая работы на данном объекте, допустила нарушение действующего законодательства, не уведомив соответствующие органы о расторжении трудового договора с гражданином республики Таджикистан в трехдневный срок. В связи с этим, суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, и назначил наказание в виде приостановления строительства детского сада сроком на 25 суток. В настоящее время директором организации издан приказ о приостановлении строительства. На протяжении всего срока административного наказания судебным приставом будут проводиться проверки исполнения решения суда.