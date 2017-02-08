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Строительство детского сада в с. Архангельское приостановлено

суд

В Прикамье за нарушение миграционного законодательства приостановлено строительство детского сада в с. Архангельское Юсьвинского района. Согласно постановлению суда, организация-застройщик, ведущая работы на данном объекте, допустила нарушение действующего законодательства, не уведомив соответствующие органы о расторжении трудового договора с гражданином республики Таджикистан в трехдневный срок. В связи с этим, суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, и назначил наказание в виде приостановления строительства детского сада сроком на 25 суток. В настоящее время директором организации издан приказ о приостановлении строительства.  На протяжении всего срока административного наказания судебным приставом будут проводиться проверки  исполнения решения суда. 


Опубликовано: 08.02.2017 в 18:31 в рубрике - Новости

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