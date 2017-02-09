Бывшему начальнику ГИБДД Кудымкара грозит 7 лет колонии

В прокуратуре Юсьвинского района утвердили и передали в суд обвинительное заключение в отношении бывшего начальника ГИБДД Кудымкара Виктора Трушникова. По данным следствия, еще в мае прошлого года он, находясь за рулем своего автомобиля, на высокой скорости вылетел в кювет и врезался в дерево. В аварии погиб пассажир – местный участковый Дмитрий Вахнин. Почти сразу же было установлено, что высокопоставленный полицейский управлял машиной сильно пьяным. Теперь ему грозит до семи лет колонии.

Теймураз Чащин, заместитель руководителя СО СУ СК РФ по Пермскому краю: "Предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего». Наказание – от 2 до 7 лет лишения свободы".