Бегун Владимир Никитин установил рекорд

За 7 минут и 44 секунды Владимир Никитин, спортсмен из села Пешнигорт Кудымкарского района пробежал три километра. Рекорд! Поставил его он в Москве на соревнованиях по легкой атлетике "Русская зима". Предыдущий рекорд соревнований принадлежал спортсмену из ЮАР Жану ван Девентеру и был установлен в 2010 году - наш земляк обогнал его на 91 сотую.