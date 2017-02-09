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Бегун Владимир Никитин установил рекорд

Никитин

За 7 минут и 44 секунды Владимир Никитин, спортсмен из села Пешнигорт Кудымкарского района пробежал три километра. Рекорд! Поставил его он в Москве на соревнованиях по легкой атлетике "Русская зима". Предыдущий рекорд соревнований принадлежал спортсмену из ЮАР Жану ван Девентеру и был установлен в 2010 году - наш земляк обогнал его на 91 сотую.


Опубликовано: 09.02.2017 в 15:40 в рубрике - Новости

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