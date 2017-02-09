Бегун Владимир Никитин установил рекорд
За 7 минут и 44 секунды Владимир Никитин, спортсмен из села Пешнигорт Кудымкарского района пробежал три километра. Рекорд! Поставил его он в Москве на соревнованиях по легкой атлетике "Русская зима". Предыдущий рекорд соревнований принадлежал спортсмену из ЮАР Жану ван Девентеру и был установлен в 2010 году - наш земляк обогнал его на 91 сотую.
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