Один хирург на район
На весь Кудымкарский район не осталось ни одного хирурга. Отделение есть, но работать там некому. Жители вынуждены ездить на прием за 50 километров – в городскую поликлинику. Этот факт обсудили сегодня в Общероссийском народном фронте. Здесь заявлено, что на 10 тысяч человек сейчас приходится всего 27 врачей, а положено 40 врачей. Специалистов нет в 14 фельдшерско-акушерских пунктах.
Наталья Попова, главный врач Кудымкарской центральной районной больницы: "В настоящее время врач-хирург принимает только в районной поликлинике. Он остался единственный, поэтому приходится пока мириться с таким существованием. Приходится всем больным, в том числе Белоевского поселения, как и по всем поселениям Кудымкарского района обращаться за помощью в нашу поликлинику города Кудымкара".
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