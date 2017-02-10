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Один хирург на район

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больница

На весь Кудымкарский район не осталось ни одного хирурга. Отделение есть, но работать там некому. Жители вынуждены ездить на прием за 50 километров – в городскую поликлинику. Этот факт обсудили сегодня в Общероссийском народном фронте. Здесь заявлено, что на 10 тысяч человек сейчас приходится всего 27 врачей, а положено 40 врачей. Специалистов нет в 14 фельдшерско-акушерских пунктах.

Наталья Попова, главный врач Кудымкарской центральной районной больницы: "В настоящее время врач-хирург принимает только в районной поликлинике. Он остался единственный, поэтому приходится пока мириться с таким существованием. Приходится всем больным, в том числе Белоевского поселения, как и по всем поселениям Кудымкарского района обращаться за помощью в нашу поликлинику города Кудымкара".

 


Опубликовано: 10.02.2017 в 10:16 в рубрике - Новости

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