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10 февраля - День памяти Пушкина

дуэль

10 февраля – печальная  дата  в  российской  истории. В  этот  день 180  лет  назад  в  1837  году  скончался  Александр  Сергеевич  Пушкин –величайший  русский поэт, имя  и  творчество  которого широко известно  во  всем мире.  Было  ему  всего 37  лет. Скончался Пушкин  от смертельного  ранения, которое  получил  во  время  дуэли   с  Дантесом.  С  тех пор  эта скорбная  дата стала  днем  памяти поэта и отмечается по всей стране.  Весть  о дуэли и смерти поэта  всколыхнула тогда  весь  Петербург. Проститься с  Пушкиным  пришли  около  50 тысяч  человек. За свою недолгую  жизнь  Пушкин  создал   большое  количество  литературных  произведений, ставшими  классикой  российской  литературы.  В  читальном зале  кудымкарской  библиотеки  имени  Лихачева  к  этой  дате оформлена книжная выставка. 


Опубликовано: 10.02.2017 в 14:46 в рубрике - Новости

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