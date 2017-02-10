10 февраля - День памяти Пушкина

10 февраля – печальная дата в российской истории. В этот день 180 лет назад в 1837 году скончался Александр Сергеевич Пушкин –величайший русский поэт, имя и творчество которого широко известно во всем мире. Было ему всего 37 лет. Скончался Пушкин от смертельного ранения, которое получил во время дуэли с Дантесом. С тех пор эта скорбная дата стала днем памяти поэта и отмечается по всей стране. Весть о дуэли и смерти поэта всколыхнула тогда весь Петербург. Проститься с Пушкиным пришли около 50 тысяч человек. За свою недолгую жизнь Пушкин создал большое количество литературных произведений, ставшими классикой российской литературы. В читальном зале кудымкарской библиотеки имени Лихачева к этой дате оформлена книжная выставка.