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«Человеколось»: Выходит игра по мифам коми-пермяков

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человеколось

Игра «Человеколось» появится на площадке Steam 17 февраля, в день коми-пермяцкого языка.

Команда пермских разработчиков «Мортешка»  создала компьютерною игру по мотивам коми-пермяцких мифов - «Человеколось» (Mooseman).  По задумке аватар игрока – шаман, который может видеть таинственный мир духов. Используя свой дар и хитрость,  человеколось должен преодолеть три слоя мироздания. 

В игре будет множество артефактов: часть из них скрыта за сложными секретами и загадками, часть легко доступна.

человеколось

Системные требования:

Windows - ОС: Windows XP and up

Процессор: 1 Ghz and up

Оперативная память: 1 GB ОЗУ

Видеокарта: 500 MB and up

Место на диске: 600 MB

 

Mac OS X:

ОС: OSX

Процессор: 1 Ghz and up

Оперативная память: 1 GB ОЗУ

Видеокарта: 500 MB and up

Место на диске: 600 MB

Готовьтесь отправиться в путешествие по всем мирам финно-угорских мифов, потому что игра "Человеколось" выходит 17 февраля - релиз в Steam состоится в День коми-пермяцкого языка. 

 


Опубликовано: 13.02.2017 в 14:13 в рубрике - Новости

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