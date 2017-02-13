«Человеколось»: Выходит игра по мифам коми-пермяков

Игра «Человеколось» появится на площадке Steam 17 февраля, в день коми-пермяцкого языка.



Команда пермских разработчиков «Мортешка» создала компьютерною игру по мотивам коми-пермяцких мифов - «Человеколось» (Mooseman). По задумке аватар игрока – шаман, который может видеть таинственный мир духов. Используя свой дар и хитрость, человеколось должен преодолеть три слоя мироздания.

В игре будет множество артефактов: часть из них скрыта за сложными секретами и загадками, часть легко доступна.

Системные требования:

Windows - ОС: Windows XP and up

Процессор: 1 Ghz and up

Оперативная память: 1 GB ОЗУ

Видеокарта: 500 MB and up

Место на диске: 600 MB

Mac OS X:

ОС: OSX

Процессор: 1 Ghz and up

Оперативная память: 1 GB ОЗУ

Видеокарта: 500 MB and up

Место на диске: 600 MB

Готовьтесь отправиться в путешествие по всем мирам финно-угорских мифов, потому что игра "Человеколось" выходит 17 февраля - релиз в Steam состоится в День коми-пермяцкого языка.