«Человеколось»: Выходит игра по мифам коми-пермяков
Игра «Человеколось» появится на площадке Steam 17 февраля, в день коми-пермяцкого языка.
Команда пермских разработчиков «Мортешка» создала компьютерною игру по мотивам коми-пермяцких мифов - «Человеколось» (Mooseman). По задумке аватар игрока – шаман, который может видеть таинственный мир духов. Используя свой дар и хитрость, человеколось должен преодолеть три слоя мироздания.
В игре будет множество артефактов: часть из них скрыта за сложными секретами и загадками, часть легко доступна.
Системные требования:
Windows - ОС: Windows XP and up
Процессор: 1 Ghz and up
Оперативная память: 1 GB ОЗУ
Видеокарта: 500 MB and up
Место на диске: 600 MB
Mac OS X:
ОС: OSX
Процессор: 1 Ghz and up
Оперативная память: 1 GB ОЗУ
Видеокарта: 500 MB and up
Место на диске: 600 MB
Готовьтесь отправиться в путешествие по всем мирам финно-угорских мифов, потому что игра "Человеколось" выходит 17 февраля - релиз в Steam состоится в День коми-пермяцкого языка.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
10 февраля - День памяти Пушкина
Один хирург на район
Народный фронт едет в Кудымкар
Бегун Владимир Никитин установил рекорд
Бывшему начальнику ГИБДД Кудымкара грозит 7 лет колонии
Строительство детского сада в с. Архангельское приостановлено
Пьяный водитель чуть не задавил трехлетнюю девочку
«Красная горка» Леонида Бражкина
В Кудымкаре водитель наехал на ребенка в санках
Такая новостройка не повод для радости
Добавить комментарий: