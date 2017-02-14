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После разговора с директором подросток пытался свести счеты с жизнью

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школа

У кудымкарских следователей другое громкое дело. В школе-интернате пытался покончить с жизнью 16-летний подросток. Наглотался опасных таблеток после ссоры с директором. 

Екатерина Ермакова, социальный педагог СОШ: "Он лежит здесь на полу около кровати. Изо рта пена оранжевого цвета и поняла, что это отравление".

Социальный педагог Екатерина Ермакова первой обнаружила отравление восьмиклассника. Подросток лежал на полу в интернате при школе без признаков жизни.

Свести счеты с жизнью подросток решил в своей собственной комнате. Таблетки он взял у своего младшего брата, который получил их в туберкулезном диспансере на приеме.

Оказали срочную медицинскую помощь. Сейчас парень находится в больнице. По словам Екатерины Ермаковой, за подростком следит уже не один год. Ведь это не первая попытка суицида. А перед отравлением у школьника вышел конфликт, и она пошла проверить его состояние.

Екатерина Ермакова, социальный педагог: "Попытки, допустим, спрыгнуть со второго этажа. В прошлом году был случай, когда он попрощался в школе с друзьями и с жителями деревни".

Повздорил подросток с директором школы. По словам руководителя, она пришла в класс его успокоить после просьбы учителя. Однако школьник ругался матом и проявлял агрессию. В результате пришлось привлечь полицейских.

Марина Бояндина, директор: "Он начал еще больше кричать, бросил в меня сумкой. В такой ситуации, не зная, что делать, я написала заявление в полицию за то, что данный ученик оскорблял меня".

В личном деле ученика не одна жалоба от учителей о том, что от подростка слышат оскорбления. А также не раз обращались к классному руководителю.

Вера Зубова, классный руководитель: "Почти каждый день были замечания, что мешает на уроках, разговаривает, ругается нецензурной бранью".

Также, по словам сотрудников школы, не раз пытались пообщаться с родителями, но те постоянно в нетрезвом состоянии. Состоят на учете как неблагополучная семья. Дома в момент приезда съемочной бригады их не оказалось. Односельчане, однако, утверждают, что родители пьют только по праздникам.

Леонид Пестов: "По праздникам все выпивают. ПДН приезжают на проверку постоянно".

По факту случившегося проверку ведет Следственный комитет. 16-летний подросток сейчас находится в больнице. Из реанимации его перевели в детское отделение, на данный момент его жизни ничего не угрожает.

 


Опубликовано: 14.02.2017 в 11:16 в рубрике - Новости

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