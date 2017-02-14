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Живи и развивайся, коми язык!

музей

Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П. И. Субботина-Пермяка приглашает жителей и гостей  округа на мероприятия, посвященные Дню коми-пермяцкого языка. С 13 по 17 февраля  музей проводит акцию «Живи и развивайся, коми-пермяцкий язык!». Для детей дошкольного и младшего школьного возраста пройдут театрализованные экскурсии «Сказки древней Пармы» и «Чудеса в крестьянской избе»; для учащихся младших и средних классов – занятие по рукоделию и викторина«Жили-были»; для молодёжи и одиночных посетителей – квест-игра «Архаизмы родного языка». В рамках акции для студентов и учащихся средних и старших классов будет работать передвижная выставка «Цените, цените, родной язык» и пройдут выездные лекции «Василий  Климов – собиратель поэтического творчества своего народа», «Николай   Рогов – первый собиратель коми-пермяцких слов», «Степан  Караваев – поэт-песенник». Мероприятия проводятся по предварительным заявкам. 


Опубликовано: 14.02.2017 в 11:55 в рубрике - Новости

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