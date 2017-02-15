На главную - Новости

← Живи и развивайся, коми язык!

В школах Кудымкара объявлен карантин

Смотреть

 карантин

В Кудымкаре эпидемиологи объявили карантин в школах. С 15 февраля  занятий не будет. 

Эпидемический порог по гриппу в Кудымкаре за последнюю неделю превышен почти в полтора раза. По данным Роспотребнадзора, в основном заболевают дети в возрасте от 7 до 14 лет. Во всех школах города объявлен карантин.

Марина Федькова, начальник Коми-Пермяцкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Рост заболеваемости продолжается, поэтому с 14 февраля предписанием на территории города Кудымкара введен в действие комплекс противоэпидемических мероприятий".

За прошлую неделю было зарегистрировано 314 случаев заболеваний ОРВИ. 2900 учащихся из шести школ с 15 по 21 февраля будут учиться дома.

Чтобы не отставать от школьной программы, задания учащиеся будут получать дистанционно.

Елена Ванькова, и.о. директора СОШ №2 г. Кудымкар: "Все дети получат домашнее задание от всех учителей, по всем предметам. Задания будут рассылаться с помощью сети интернет".

Самый верный способ не заболеть, по словам врачей, не контактировать с уже заболевшими, носить маску, а дома делать постоянную влажную уборку. На работе не повредят и народные методы.

Нина Латышева, врач-инфекционист больницы Коми-Пермяцкого округа: "Неплохо в кабинете, где вы находитесь, разложить нарезанный чеснок. Это тоже спасает от вируса гриппа".

Помимо школ не работают и все учреждения дополнительного образования. Детские сады пока функционируют.

Сергей Калин, начальник Управления образования администрации г. Кудымкар: "Если заболевших детей в группе более 20%, то дошкольные образовательные учреждения имеют право данную группу распустить, закрыть на карантин".

Что касается Коми-Пермяцкого округа, в Гайнском районе карантин держится уже третью неделю. Также карантин объявлен в Кудымкарском, Кочевском и Косинском районах.

 

 

 


Опубликовано: 15.02.2017 в 11:57 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Живи и развивайся, коми язык!

После разговора с директором подросток пытался свести счеты с жизнью

В ОНФ поставили диагноз коми-пермяцкой медицине

«Человеколось»: Выходит игра по мифам коми-пермяков

10 февраля - День памяти Пушкина

Один хирург на район

Народный фронт едет в Кудымкар

Бегун Владимир Никитин установил рекорд

Бывшему начальнику ГИБДД Кудымкара грозит 7 лет колонии

Строительство детского сада в с. Архангельское приостановлено


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Живи и развивайся, коми язык!

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru