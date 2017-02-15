В школах Кудымкара объявлен карантин

В Кудымкаре эпидемиологи объявили карантин в школах. С 15 февраля занятий не будет.

Эпидемический порог по гриппу в Кудымкаре за последнюю неделю превышен почти в полтора раза. По данным Роспотребнадзора, в основном заболевают дети в возрасте от 7 до 14 лет. Во всех школах города объявлен карантин.

Марина Федькова, начальник Коми-Пермяцкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Рост заболеваемости продолжается, поэтому с 14 февраля предписанием на территории города Кудымкара введен в действие комплекс противоэпидемических мероприятий".

За прошлую неделю было зарегистрировано 314 случаев заболеваний ОРВИ. 2900 учащихся из шести школ с 15 по 21 февраля будут учиться дома.

Чтобы не отставать от школьной программы, задания учащиеся будут получать дистанционно.

Елена Ванькова, и.о. директора СОШ №2 г. Кудымкар: "Все дети получат домашнее задание от всех учителей, по всем предметам. Задания будут рассылаться с помощью сети интернет".

Самый верный способ не заболеть, по словам врачей, не контактировать с уже заболевшими, носить маску, а дома делать постоянную влажную уборку. На работе не повредят и народные методы.

Нина Латышева, врач-инфекционист больницы Коми-Пермяцкого округа: "Неплохо в кабинете, где вы находитесь, разложить нарезанный чеснок. Это тоже спасает от вируса гриппа".

Помимо школ не работают и все учреждения дополнительного образования. Детские сады пока функционируют.

Сергей Калин, начальник Управления образования администрации г. Кудымкар: "Если заболевших детей в группе более 20%, то дошкольные образовательные учреждения имеют право данную группу распустить, закрыть на карантин".

Что касается Коми-Пермяцкого округа, в Гайнском районе карантин держится уже третью неделю. Также карантин объявлен в Кудымкарском, Кочевском и Косинском районах.