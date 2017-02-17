



Сегодня в России отмечается День коми-пермяцкого языка. Это то основное, что отличает этот народ от других финно-угорских. Главные мероприятия, посвященные празднику, конечно, прошли в Кудымкаре.

Второклассник Константин Петров зачитывает стих известного в округе поэта Василия Климова. Коми-пермяцкий считает своим родным языком. Сегодня демонстрирует свои знания на конкурсе чтецов.

Константин Петров, учащийся Ленинской санаторной школы-интерната:

- Я коми-пермяцкие стихи люблю и разговариваю на коми-пермяцком.

В день коми-пермяцкого языка все желающие проверяли знания родного языка на первом всеобщем диктанте.

Для этого на территории округа работало 35 площадок, за пределами еще три: в Перми, Сыктывкаре и Москве. По предварительной информации записались более четырех сотен человек.

Коми-пермяцкий язык входит в финно-угорскую языковую группу. И в отличие, к примеру, от русского языка не имеет среднего, мужского, женского рода и насчитывает семнадцать падежей. По данным переписи, сейчас в России на нем разговаривает около 60 тысяч человек, хотя еще 15 лет назад заявили, что знают национальный язык более 90 тысяч жителей.

Создание праздника в 2010 году - Дня языка - это лишь часть работы по сохранению и популяризации его в округе.

И, конечно же, школа - главное место сохранения и развития коми-пермяцкого языка. К примеру, в школе в деревне Малая Серва родной язык начинают изучать с первого класса.

Школы с национальным уклоном есть в каждом районе. Здесь детей учат писать, читать и думать на коми-пермяцком. Ежегодно выходит новая литература от современных авторов, от сказок до учебников.

Спектакли на национальном языке в Кудымкарском театре среди зрителей пользуются огромной популярностью. По словам актера Василия Макатерского, в этом году играют 34 спектакля, попасть на который обычно может не каждый, ведь билеты раскупаются в момент.

По словам же самих жителей округа, родной язык обретет новую жизнь. Ведь дети и молодежь начали учить язык.