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Карантин по гриппу в учреждениях Кудымкара продлевается

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Многочисленные случаи повторного заболевания гриппом в Пермском крае врачи объясняют тем, что этой зимой циркулирует сразу два вируса - АН3N2 или гонконгский штамм и вирус группы В.

Тем не менее, сегодня можно говорить о снижении числа заболевших. Эпидемический порог в крае превышен на 19%, однако, не везде.

Так в Кудымкарских школах продлили карантин до следующей недели. Это связано с усилением эпидемии гриппа. Порог заболеваемости среди школьников превышен уже в 2,5 раза.. 2900 учащихся из 6 школ по-прежнему обучаются самостоятельно дома. Чтобы не отстать от школьной программы, домашнее задания получают по сети Интернет. А родители на время карантина, порой, заменяют педагогов. Помимо школ не работают и все учреждения дополнительного образования.

Сергей Калин, начальник управления образования администрации города Кудымкара:

- В связи с тем, что рост заболеваемости не снижается, а растет подписан приказ о приостановке учебного процесса с 22 по 26 февраля. На сегодняшний день, если говорить о ситуации по заболеваемости в дошкольных учреждениях, то порядка 8 групп закрыты.


Опубликовано: 22.02.2017 в 09:13 в рубрике - Новости

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