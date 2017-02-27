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ПАРМА ищет таланты в глубинке

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баскетбол

На протяжении вот уже 4 лет девятиклассник Данил Харин оттачивает мастерство баскетбола. Тренировки каждую неделю. Уже и победы в арсенале имеются, правда, пока только против районных команд. В Ганский район показать мастер-класс приехали настоящие профессионалы - баскетбольная команда "Парма".

Для Данила это первый матч  вместе и против игроков вышей лиги.  

школьник

Данил Харин: "Трудно с ними играть - высокие, я им по плечо. Но мне очень понравилось, получил такой опыт игры с профессионалами".

Как правильно вести мяч, выполнить бросок,  главные правила баскетбола, которые официально изложены на 93 страницах, игроки и тренеры показывали и рассказывали школьникам на протяжении двух часов.

баскетболист

Иван Ухов, защитник баскетбольной Команды «Парма»: «Они сегодня взяли знания, стремления, куда идти дальше, работать. Положительные эмоции - самое главное".

Гайны - это первый пункт в Коми-Пермяцком округе, который посетила краевая команда. Главная цель - рассказать о том, как можно попасть в высшую лигу и присмотреться к талантам в глубинке.

тренер

Вальдемарас Хомичюс, тренер сборной команды «Парма»: "Думаю, больше всего надо ездить и уговаривать детей в маленьких городах.  Ведь у них есть больше времени, больше возможностей. И если ими заняться, я думаю, с самого детств в баскетбол придут больше людей которые любят и хотят играть в баскетбол".

Чтобы играть в высшей лиге, кроме постоянных тренировок, главное условие - найти понимание и отработать стратегию с другими игроками команды.

По словам руководства команды, в будущем игроки посетят и другие муниципалитеты округа. В планах не только районные центры, но и столица округа - Кудымкар.

А в Гайнском районе школьники теперь знают одно - чтобы заняться баскетболом профессионально, в первую очередь нужно усердно тренироваться уже сейчас. Информацию о лучших игроках района будут отправлять в штаб краевого клуба.

 

Дмитрий Буланов


Опубликовано: 27.02.2017 в 17:07 в рубрике - Новости

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