ПАРМА ищет таланты в глубинке
На протяжении вот уже 4 лет девятиклассник Данил Харин оттачивает мастерство баскетбола. Тренировки каждую неделю. Уже и победы в арсенале имеются, правда, пока только против районных команд. В Ганский район показать мастер-класс приехали настоящие профессионалы - баскетбольная команда "Парма".
Для Данила это первый матч вместе и против игроков вышей лиги.
Данил Харин: "Трудно с ними играть - высокие, я им по плечо. Но мне очень понравилось, получил такой опыт игры с профессионалами".
Как правильно вести мяч, выполнить бросок, главные правила баскетбола, которые официально изложены на 93 страницах, игроки и тренеры показывали и рассказывали школьникам на протяжении двух часов.
Иван Ухов, защитник баскетбольной Команды «Парма»: «Они сегодня взяли знания, стремления, куда идти дальше, работать. Положительные эмоции - самое главное".
Гайны - это первый пункт в Коми-Пермяцком округе, который посетила краевая команда. Главная цель - рассказать о том, как можно попасть в высшую лигу и присмотреться к талантам в глубинке.
Вальдемарас Хомичюс, тренер сборной команды «Парма»: "Думаю, больше всего надо ездить и уговаривать детей в маленьких городах. Ведь у них есть больше времени, больше возможностей. И если ими заняться, я думаю, с самого детств в баскетбол придут больше людей которые любят и хотят играть в баскетбол".
Чтобы играть в высшей лиге, кроме постоянных тренировок, главное условие - найти понимание и отработать стратегию с другими игроками команды.
По словам руководства команды, в будущем игроки посетят и другие муниципалитеты округа. В планах не только районные центры, но и столица округа - Кудымкар.
А в Гайнском районе школьники теперь знают одно - чтобы заняться баскетболом профессионально, в первую очередь нужно усердно тренироваться уже сейчас. Информацию о лучших игроках района будут отправлять в штаб краевого клуба.
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